Оно продлится всего лишь четыре с половиной минуты, и его будет видно на другом континенте.

Полное солнечное затмение произойдёт в следующий вторник, 2 июля. Свидетелями астрономического явления станут жители Чили и Аргентины, россиянам это зрелище будет недоступно. Об этом сообщается на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Так называемое великое южноамериканское затмение будет проходить через южную часть Тихого океана, примерно в 3000 километров к востоку-северо-востоку от Веллингтона, Новая Зеландия. Земля, Луна и Солнце выровняются так, что на территории Чили, Аргентины и отдалённой южной части Тихого океана будет заблокирован весь поступающий солнечный свет.

Частичное солнечное затмение можно будет наблюдать на большей части Южной Америки, за исключением северной и восточной частей континента.

Максимальная фаза затмения наступит в 22:23 по московскому времени. Продолжительность полной фазы — четыре минуты 33 секунды. Это будет единственное полное солнечное затмение в 2019 году.