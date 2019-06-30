Валуев сломал машину на трассе в Хабаровском крае: Все зубы сложили на полку

Депутат пообещал, что направит кадры "ямочного ремонта" министру транспорта России Евгению Дитриху.

Видео © Instagram/nickvaluev

Бывший боксёр и депутат Госдумы РФ Николай Валуев поделился впечатлениями от поездки по федеральной трассе в Хабаровском крае. На своей странице в "Инстаграме" он опубликовал видео, на котором дорожные рабочие в ночи делают "ямочный ремонт".

— Я не ожидал просто этого увидеть. Все зубы уже сложили на полку, пока ехали. Я уже понял, какие у вас дороги, начальники у вас такие, — сказал депутат рабочим.

Те ответили, что вместо 15 сантиметров асфальта кладут пять. По их словам, дорогу Лидога — Ванино строят более 20 лет.

— Ну что, всё-таки мы доездились! Буквально отъехали от этих дорожников, не знаю, пару-тройку километров. Чтоб вы представили — у рамного Dodge не выдержала ось! — посетовал Валуев.