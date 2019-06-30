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Опубликовано 30 июня 2019, 21:24

Умер первый президент Черногории

Фото © Kurir

Фото © Kurir

На 63-м году жизни скончался первый президент Черногории (занимал пост в 1990–1998 годах) Момир Булатович. Об этом сообщает сербская газета Kurir. Причина смерти при этом не уточняется.

Булатович родился в Белграде в семье офицера Югославской народной армии, политикой начал заниматься со студенческих времён.

Он был первым президентом Черногории в 1990–1998 годах, когда Черногория была частью Союзной Республики Югославия, также с 1998 по 2000 год занимал пост премьер-министра Югославии. В 2009 году ушёл из политики и занялся научной деятельностью.

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Александра Вишнякова
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