Власти Ливии объявили всеобщую мобилизацию из-за турецких угроз

Парламент Ливии объявил в стране всеобщую мобилизацию после угроз Турции из-за задержания граждан страны на территории Ливии. С соответствующим заявлением выступил спикер признанной международным сообществом палаты представителей Агила Салех Иса.

Отмечается, что ранее армия фельдмаршала Халифы Хафтара обвинила Анкару в прямом вмешательстве с целью поддержки ополченцев в Триполи, после чего пригрозила ей атаками на территорию.