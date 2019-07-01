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Опубликовано 1 июля 2019, 04:46

В России предложили запретить частные камеры фиксации на дорогах

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

В Госдуму внесли законопроект, позволяющий Правительству РФ регулировать установку камер фиксации нарушений ПДД. Об этом рассказала пресс-служба одного из авторов проекта, председателя думского Комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

— Законопроектом предлагается установить, что требования к функциональным свойствам указанных средств (камерам фото-, видеофиксации нарушений ПДД. — Прим. Лайфа), а также порядок определения мест их установки определяются Правительством Российской Федерации, — приводит выдержку из пояснительной записки РИА "Новости".

В соответствии с инициативой все автоматические фото- и видеофиксации должны быть в собственности РФ или её региона.

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София Алабина
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