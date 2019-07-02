В Госдуме призвали губернатора Красноярского края извиниться за грубость

Парламентарий считает, что чиновники не имеют права на такие эмоции, которые проявил глава региона.

Депутат Госдумы Евгений Ревенко заявил, что губернатору Красноярского края Александру Уссу стоит извиниться за жёсткий ответ местной жительнице.

— В этой ситуации власть не имеет права на подобного рода эмоции, с людьми нужно разговаривать исключительно уважительно, особенно сейчас. Считаю, что Александру Викторовичу стоило бы извиниться, — прокомментировал ситуацию Ревенко "РИА Новости".

Ранее Лайф публиковал видео, как во время визита в подтопленный город Канск губернатор Александр Усс заявил местной жительнице: "Что вы хотите мне сказать? Права мне качнуть?"