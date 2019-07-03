В Госдуму внесли проект о предустановке российского ПО на смартфоны и ПК

Он состоит из нескольких законопроектов и предполагает большие штрафы за отсутствие отечественных программ на гаджетах.

Глава Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев внёс в нижнюю палату парламента пакет законопроектов, которые будут обязывать продавать в России смартфоны и компьютеры с предустановленным российским софтом.

Поправки предложены Жигаревым в закон "О защите прав потребителей". Они предполагают запрет на продажу в России устройств без российских программ.

Правки в Кодекс РФ об административных правонарушениях требуют наказывать рублём продавцов смартфонов и компьютеров, которые не соответствуют новым требованиям. Для предпринимателей штрафы предлагается ввести в размере до 500 тысяч рублей, юрлицам — до миллиона рублей.