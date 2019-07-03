В Госдуму внесли проект о предустановке российского ПО на смартфоны и ПК
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Он состоит из нескольких законопроектов и предполагает большие штрафы за отсутствие отечественных программ на гаджетах.
Глава Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев внёс в нижнюю палату парламента пакет законопроектов, которые будут обязывать продавать в России смартфоны и компьютеры с предустановленным российским софтом.
Поправки предложены Жигаревым в закон "О защите прав потребителей". Они предполагают запрет на продажу в России устройств без российских программ.
Правки в Кодекс РФ об административных правонарушениях требуют наказывать рублём продавцов смартфонов и компьютеров, которые не соответствуют новым требованиям. Для предпринимателей штрафы предлагается ввести в размере до 500 тысяч рублей, юрлицам — до миллиона рублей.
Изменения в закон "О защите конкуренции" уточняют, что в капитале юрлица, производящего "обязательный" софт, не должно быть иностранной доли более 20 процентов. Либо субъект должен быть гражданином России.
В прошлом году ФАС предложила предустанавливать на гаджеты отечественные программы. В этом году инициативу поддержали в Минкомсвязи. А в Кремле объяснили важность перехода на российский софт кибербезопасностью.