В Нигерии вступил в силу закон о борьбе с морским пиратством

Законодательный акт "обеспечивает надёжную и защищённую транспортировку грузов к морским портам страны".

Президент Нигерии Мухаммаду Бухари подписал закон о борьбе с морским пиратством и обеспечении безопасности территориальных вод страны, сообщает агентство Bloomberg.

Как информирует агентство со ссылкой на главу нигерийского Агентства по морской администрации и безопасности Дакуку Петерсайд, закон направлен на повышение уровня безопасности морских путей в водах Нигерии.

Кроме того, по словам Петерсайда, закон "обеспечивает надёжную и защищённую транспортировку грузов к морским портам страны", а также даёт гарантию привлечения к ответственности тех, кто был замечен в нарушении законодательства.