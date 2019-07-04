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Регион
Опубликовано 4 июля 2019, 06:31

В Нигерии вступил в силу закон о борьбе с морским пиратством

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Законодательный акт "обеспечивает надёжную и защищённую транспортировку грузов к морским портам страны".

Президент Нигерии Мухаммаду Бухари подписал закон о борьбе с морским пиратством и обеспечении безопасности территориальных вод страны, сообщает агентство Bloomberg.

Как информирует агентство со ссылкой на главу нигерийского Агентства по морской администрации и безопасности Дакуку Петерсайд, закон направлен на повышение уровня безопасности морских путей в водах Нигерии.

Кроме того, по словам Петерсайда, закон "обеспечивает надёжную и защищённую транспортировку грузов к морским портам страны", а также даёт гарантию привлечения к ответственности тех, кто был замечен в нарушении законодательства.

Новый закон предусматривает в том числе и уголовную ответственность за преступления, связанные с пиратством, возвращение имущества и активов владельцам в случае инцидентов на море, а также конфискацию всех доходов, полученных в результате преступных действий на море, в пользу Правительства Нигерии.

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Анна Рыженкова
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