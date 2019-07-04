Жителя Тюмени парализовало после проигрыша в онлайн-игре

Пациент был госпитализирован с серьёзной угрозой необратимых изменений в головном мозге.

В Тюмени мужчина с гипертонией оказался на грани жизни и смерти из-за увлечения онлайн-игрой. Больной так вошёл в азарт, что забросил лекарства и перестал следить за давлением, а после проигрыша его и вовсе парализовало. Об этом сообщили в пресс-службе Областной клинической больницы № 2 Тюмени.

— После очередного поражения перед соперником азартный тюменец потерял сознание. В приёмном отделении ОКБ № 2 у пациента диагностировали геморрагический инсульт — на фоне эмоциональных переживаний произошёл резкий скачок кровяного давления. Внутримозговое кровоизлияние привело к полному параличу половины тела, — рассказали в медучреждении.

Мужчину отправили в реанимацию. По словам врачей, пациент несколько суток был на грани жизни и смерти из-за серьёзной угрозы необратимых изменений в головном мозге. Благодаря усилиям медиков состояние азартного гипертоника было стабилизировано, и из реанимации его перевели в общую палату.

При этом первые несколько дней мужчина не мог разговаривать и двигаться. С ним занимались логопед и инструктор по лечебной физкультуре. После занятий к пациенту вернулась речь и способность ходить, однако последствия перенесённого инсульта остались. Врачи выписали его из больницы с условием, что он продолжит заниматься с логопедом и не забросит лечебную физкультуру.