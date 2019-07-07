Товарищ Николай II и секс-пленницы Сталина. "Клюква" западных фильмов про Россию

Сталин ест людей

Начнём издалека. Один из первых примеров "киноклюквы". 1957 год, разгар холодной войны. Сюжет фильма "Девушка в Кремле" прост и безумен: героиню похищают, привозят к Сталину и превращают в рабыню. Спасти девушку должен американский спецагент. Сталин показан мерзким неуравновешенным диктатором.

Кадр из фильма The Girl in the Kremlin / "Кинопоиск"

Удивительно, но в 1943 году в США выходил фильм "Миссия в Москву". Там тоже был Сталин. Общительный, добрый и обаятельный малый. Такими обычно показывают американских президентов.

Кадр из фильма Mission to Moscow / "Кинопоиск"

Ответ прост: в 1943 году США и СССР были союзниками во Второй мировой. А холодная война, начавшаяся в 1946 году, пересмотрела подходы к честному отображению вражеских правителей на киноэкранах.

Страшный СССР всех поработит

Следующая волна безумия захлестнула американский кинематограф накануне перестройки. Начало 1980-х годов по урожаю "клюквы" переплюнуло предыдущие два десятилетия. "Красный рассвет" рассказывает о вторжении советских войск на территорию США — это идеальный набор штампов. Вечно злые русские маршируют с каменными лицами и хотят лишь убивать: американских школьников, женщин и стариков. Они ненавидят "Макдональдс" и американский образ жизни, а любят только коммунизм.

Кадр из фильма "Красный рассвет" / "Кинопоиск"

"Рэмбо" и "Рокки "

Друг за другом вышли два идеальных "клюквенных фильма" с Сильвестром Сталлоне в главной роли. В "Рокки-4" главный злодей — грозный, молчаливый и жестокий Иван Драго по прозвищу Сибирский Бык. Его коронная фраза "Умрёт так умрёт" идеально характеризует отношение американцев к советскому менталитету. Рокки, чтобы победить Драго, прилетает в несуществующий город Красногубинск. Там он тренируется среди разрушенных домишек, по колено в снегу. Чтобы стать сильнее, он приседает с огромным бревном, качает руки пилой "Дружба" и тягает сани, на которых сидит дед. Так обычно и тренируются в России.

Кадр из фильма "Рокки-4" / "Кинопоиск"

Круче только "Рэмбо-3". Бессмертный герой Сталлоне едет в Афганистан. Там он помогает бедным талибам одолеть ужасных русских. Советские солдаты в жарком Афганистане ездят непременно в ушанках с огромными красными звёздами.

Кадр из фильма "Рэмбо-3" / "Кинопоиск"

Главный злодей — советский генерал Зайцев — не расстаётся с портретом Ленина. В конце, простите за спойлер, Рэмбо один на танке останавливает Советскую армию. Ему помогают талибы верхом на лошадях.

"Красная жара"

Первым "клюквенным" фильмом с хорошим русским за долгие годы был "Красная жара" с Арнольдом Шварценеггером. Его разрешили снимать на Красной площади только потому, что главным героем был советский милиционер. Арни в роли милиционера Ивана Данко выглядит слегка парализованным. Он мало говорит, медленно ходит с каменным лицом, хладнокровно крушит бандитов одной левой. За фильм произносит 56 русских слов. "Красная жара" не слишком грешит ляпами, но вновь представляет Россию диким местом, где "водка, медведь, балалайка", да и только.

Кадр из фильма "Красная жара" / "Кинопоиск"

"Армагеддон"

Кино про отважных горняков, вынужденных спасать Землю от огромного метеорита, очень запомнилось в России в 1998 году. Но не благодаря Брюсу Уиллису. Скорее из-за русского космонавта. Персонаж собрал в себе все стереотипы о России. Его зовут Лев — как советского вождя Льва Троцкого. Его фамилия Андропов — как у советского генсека Юрия Андропова. Он летает по космической станции "Мир" в огромной ушанке с кокардой и красной звездой. На нём грязная футболка с красной звездой. И он в космосе пьёт водку. Хоть герой Льва Андропова был положительным, но его внешний вид возмутил в те годы многих россиян.

Кадр из фильма "Армагеддон" / "Кинопоиск"

"Чернобыль"

Сериал HBO в целом бережно отнёсся к деталям советского быта, но разгневал особо внимательных зрителей неточностями. Например, в квартирах стояли пластиковые стеклопакеты, тогда как в СССР в 1986 году таких новшеств ещё не было. И все оконные рамы были деревянными. Кроме того, резало ухо обращение "товарищ". Его персонажи "Чернобыля" использовали к месту и не к месту.

Кадр из сериала "Чернобыль", 2019 год

"Последние цари"

Последним на сегодня отличился Netflix. На сервисе вышел сериал "Последние цари" — история Николая Второго. Над сценарием про русского императора якобы работали выдающиеся историки. Но с первых серий что-то пошло не так. На кадре с надписью "Санкт-Петербург, 1904" видна Соборная мечеть — её заложили лишь в 1909 году. А в Москве 1905 года на Красной площади стоит мавзолей. В реальности построенный 25 лет спустя. Вряд ли товарищ Ленин уже лежал на главной московской площади в то время, когда никаких большевиков у власти ещё не было.

Кадр из сериала "Последние цари" / "Кинопоиск"