Российский фонд заявил о задержании своих сотрудников в Ливии
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Отмечается, что россияне были задержаны ещё в мае 2019 года, но информация в СМИ об этом появилась лишь 5 июля.
Двух сотрудников российского Фонда защиты национальных ценностей задержали в Ливии. Об этом сообщил глава фонда Александр Малькевич.
Среди задержанных — известный социолог Максим Шугалей. По словам Малькевича, до сих пор россиянам не предъявлено каких-либо обвинений, фонд ведёт переговоры об их освобождении.
— По имеющейся у фонда информации, арестованным сотрудникам до сих пор не предъявлено каких-либо обвинений, — цитирует его РИА "Новости". — Социологи фонда не вмешивались каким-либо образом в электоральные процессы на территории Ливии. Их работа сводилась исключительно к наблюдению за ситуацией в стране.
Малькевич уточнил, что исследователи проводили соцопросы, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране.
При этом Генпрокуратура Переходного национального совета Ливии заявила, что двух россиян и трёх ливийцев задержали за попытку повлиять на выборы в стране.