Российский фонд заявил о задержании своих сотрудников в Ливии

Отмечается, что россияне были задержаны ещё в мае 2019 года, но информация в СМИ об этом появилась лишь 5 июля.

Двух сотрудников российского Фонда защиты национальных ценностей задержали в Ливии. Об этом сообщил глава фонда Александр Малькевич.

Среди задержанных — известный социолог Максим Шугалей. По словам Малькевича, до сих пор россиянам не предъявлено каких-либо обвинений, фонд ведёт переговоры об их освобождении.

— По имеющейся у фонда информации, арестованным сотрудникам до сих пор не предъявлено каких-либо обвинений, — цитирует его РИА "Новости". — Социологи фонда не вмешивались каким-либо образом в электоральные процессы на территории Ливии. Их работа сводилась исключительно к наблюдению за ситуацией в стране.

Малькевич уточнил, что исследователи проводили соцопросы, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране.