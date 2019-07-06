Хорватия собирается перейти на евро к 2023 году
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Хорватия намерена перейти на евро к 2023 году. Об этом сообщил руководитель хорватского Центробанка Борис Вуйчич, передаёт Bloomberg.
— Пока нет конкретных дат, нам нужно двигаться шаг за шагом, — рассказал Вуйчич, добавив, что Хорватия может выполнить условия присоединения к Европейскому механизму валютных курсов (ERM II) к середине 2020-го, а переход на официальную валюту стран еврозоны может произойти уже через два года.
Отмечается, что страна должна обеспечить стабильность финансово-банковской системы и сохранить положительные финансовые показатели, укрепить сотрудничество с Европейским центральным банком (ЕЦБ), улучшить бизнес-климат и др.
Напомним, что процедуру присоединения к ERM II Хорватия начала 5 июля.