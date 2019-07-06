Хорватия собирается перейти на евро к 2023 году

Хорватия намерена перейти на евро к 2023 году. Об этом сообщил руководитель хорватского Центробанка Борис Вуйчич, передаёт Bloomberg .

— Пока нет конкретных дат, нам нужно двигаться шаг за шагом, — рассказал Вуйчич, добавив, что Хорватия может выполнить условия присоединения к Европейскому механизму валютных курсов (ERM II) к середине 2020-го, а переход на официальную валюту стран еврозоны может произойти уже через два года.