МИД РФ проверит информацию о задержании двух россиян в Ливии

Как уточняется, официального уведомления со стороны ливийских властей не поступало.

Сотрудники МИД РФ сообщили о начале проверки информации о задержании двоих россиян в Ливии. Соответствующее заявление сделало внешнеполитическое ведомство.

— Обратили внимание на появившуюся в ряде западных источников информацию о задержании в Триполи двух российских граждан, — цитирует свой источник РИА "Новости".

Как уточняется, официального уведомления со стороны ливийских властей не поступало.