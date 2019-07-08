Хорватия подала заявку о переходе на евро

Планируется, что государство вступит в зону Европейского механизма обменных курсов к 2020 году.

Хорватия подала официальную заявку на присоединение к Европейскому механизму обменных курсов ERM 2 и к Европейскому банковскому союзу, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Еврогруппы Марио Сентено.

— Это первый шаг на пути присоединения к зоне евро. Мы приветствуем решение хорватского правительства о присоединении к семье евро и поддержим его на этом пути, — заявил Сентено на пресс-конференции по итогам заседания Еврогруппы.