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Опубликовано 8 июля 2019, 21:32

Хорватия подала заявку о переходе на евро

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Планируется, что государство вступит в зону Европейского механизма обменных курсов к 2020 году.

Хорватия подала официальную заявку на присоединение к Европейскому механизму обменных курсов ERM 2 и к Европейскому банковскому союзу, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Еврогруппы Марио Сентено.

Это первый шаг на пути присоединения к зоне евро. Мы приветствуем решение хорватского правительства о присоединении к семье евро и поддержим его на этом пути, — заявил Сентено на пресс-конференции по итогам заседания Еврогруппы.

Присоединение к так называемому Европейскому механизму валютных курсов планируется осуществить к 2020 году. После этого государству потребуется по меньшей мере три года для того, чтобы завершить все необходимые процедуры и стать полноправным членом Еврозоны.

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Анна Рыженкова
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