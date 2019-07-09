Госдума упростила процедуру получения инвалидности

Документ касается более 11 миллионов россиян с ограниченными возможностями. Им больше не нужно будет каждый раз подтверждать свой статус "бумажной" справкой.

Госдума во вторник приняла правительственный закон, благодаря которому пройти процедуру получения инвалидности станет проще и быстрее. Документ оптимизирует правила проведения медико-социальной экспертизы (МСЭ), которая является обязательной для граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Если раньше для прохождения последней инвалиду нужно было самому писать заявление, затем выслать его бюро, приложив направление и другие справки, то теперь направление на экспертизу станут передавать сами больницы. Сделать это можно будет в электронной форме и без участия заявителя. В дальнейшем сведения из бюро медико-социальной экспертизы будут запрашиваться уполномоченными органами из федерального реестра инвалидов в электронном виде.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, документ касается более 11 миллионов россиян с ограниченными возможностями. Им больше не нужно будет каждый раз подтверждать свой статус "бумажной" справкой или предъявлять оригинал индивидуальной программы реабилитации.

Кроме того, законом предусмотрена возможность регистрации автомобиля с правом на бесплатную парковку на местах для инвалидов через заявление на портале госуслуг и вне зависимости от региона. Притом что раньше человеку с ограниченными возможностями, чтобы реализовать своё право на бесплатную парковку, нужно было сначала лично приехать в МФЦ другого субъекта страны и доказать свою инвалидность.

— После вступления закона в силу региональные и муниципальные власти должны будут сами сверяться с данными федерального реестра, а для инвалидов с лета 2020 года отпадёт необходимость получать отдельное местное разрешение на бесплатную парковку и угроза штрафа за неоплату по незнанию, — добавил Володин.

Закон должен вступить в силу с 1 июля 2020 года. При этом устанавливается переходный период сроком до полугода, в течение которого инвалиду или его представителю предоставляется возможность подачи заявления для размещения сведений о транспортном средстве.