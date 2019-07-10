"Любители СССР" насильно удерживали жителя Югры в своём кружке

Пострадавший захотел снова стать советским гражданином и пришёл в сообщество за "паспортом", а когда передумал, его отказались выпускать из помещения.

В Нижневартовске кружок сторонников СССР насильно удерживал мужчину, который пришёл за "паспортом Советского Союза". Об этом сообщает РГ со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД по Югре Ольгу Абмайкину.

По её словам, правоохранительным органам известно о движении с зимы. "Любители СССР" создали тематическую группу в соцсетях и оформляют "советские паспорта" за 300 рублей. Документ никакой юридической силы не имеет.

— Мы устраивали неоднократные проверки этого движения, но так как на них нет жалоб, материалы отзывали. В их деятельности ничего противозаконного не было до вчерашнего дня, — рассказала представитель управления.

Накануне вечером у полицейских появились основания ещё для одной проверки — местный житель написал заявление о том, что его насильно удерживали в помещении, где оформляют "паспорта СССР". Этот факт устанавливается.