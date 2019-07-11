СМИ: В Албании произошло ДТП с участием машины Посольства РФ

Автомобиль Посольства России попал в ДТП на трассе между городами Рогожина и Кавая близ Адриатического побережья Албании, два человека пострадали, сообщает Albanian Daily News .

— Из-за плохих погодных условий дорога была скользкой, водитель потерял управление, автомобиль вылетел с трассы, при этом два человека получили серьёзные травмы. Речь идёт о машине Посольства России, один из пострадавших является сотрудником российского диппредставительства в Тиране, — говорится в сообщении.