Депутаты Госдумы предложили увеличить срок льготного погашения автоштрафов

Поводом для этого могут стать нередкие сбои в работе почты и несвоевременная доставка постановлений.

Депутаты Государственной думы РФ предложили увеличить срок, в который погасить штрафы за нарушения ПДД можно с 50%-ной скидкой с 20 до 30 дней. Об этом сообщает пресс-служба парламентария Ярослава Нилова.

По законодательству РФ льготный период составляет двадцать дней. Однако депутаты считают такой срок недостаточным в силу различных сбоев в работе почты и несвоевременной доставки постановлений.