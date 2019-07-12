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Опубликовано 12 июля 2019, 00:40

Депутаты Госдумы предложили увеличить срок льготного погашения автоштрафов

Фото © ТАСС / Илья Щербаков

Фото © ТАСС / Илья Щербаков

Поводом для этого могут стать нередкие сбои в работе почты и несвоевременная доставка постановлений.

Депутаты Государственной думы РФ предложили увеличить срок, в который погасить штрафы за нарушения ПДД можно с 50%-ной скидкой с 20 до 30 дней. Об этом сообщает пресс-служба парламентария Ярослава Нилова.

По законодательству РФ льготный период составляет двадцать дней. Однако депутаты считают такой срок недостаточным в силу различных сбоев в работе почты и несвоевременной доставки постановлений.

Отмечается, что авторами инициативы, помимо Нилова, выступили депутаты Вадим Деньгин, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев.

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Артур Белкин
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