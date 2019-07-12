В правительстве предложили отказаться от уничтожения "санкционки"
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РФ ввела запрет на импорт ряда товаров из стран Запада в ответ на антироссийские санкции. С 2015 года попавшие под эмбарго продукты уничтожаются.
Заместитель председателя Правительства РФ Алексей Гордеев предложил проработать систему по использованию изъятых продуктов, пригодных к употреблению, вместо их уничтожения.
— Мне кажется, продукты питания уничтожать — это в принципе неправильно. Другое дело — их изымать и дальше думать, как их использовать именно по назначению, как продукты питания, сделав соответствующие анализы. На будущее, это требует обсуждения, — заявил Гордеев в беседе с журналистами.
Таким образом вице-премьер прокомментировал предложение Роспотребнадзора принять в России законопроект, согласно которому уничтожение пригодных в пищу продуктов будет запрещено.
Напомним, о законодательной инициативе Роспотребнадзора стало известно в середине июня 2019 года. Её поддержала Комиссия Совета по правам человека при Президенте РФ.