В правительстве предложили отказаться от уничтожения "санкционки"

РФ ввела запрет на импорт ряда товаров из стран Запада в ответ на антироссийские санкции. С 2015 года попавшие под эмбарго продукты уничтожаются.

Заместитель председателя Правительства РФ Алексей Гордеев предложил проработать систему по использованию изъятых продуктов, пригодных к употреблению, вместо их уничтожения.

— Мне кажется, продукты питания уничтожать — это в принципе неправильно. Другое дело — их изымать и дальше думать, как их использовать именно по назначению, как продукты питания, сделав соответствующие анализы. На будущее, это требует обсуждения, — заявил Гордеев в беседе с журналистами.

Таким образом вице-премьер прокомментировал предложение Роспотребнадзора принять в России законопроект, согласно которому уничтожение пригодных в пищу продуктов будет запрещено.