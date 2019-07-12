Причастного к ИГИЛ россиянина задержали в Албании

В Албании задержали россиянина, причастного к террористической группировке ИГИЛ*. В полиции республики заявили, что 34-летнего мужчину намерены экстрадировать в РФ.

— Антитеррористическое управление государственной полиции после нескольких месяцев работы и координированных действий с разведывательными и другими службами арестовало для экстрадиции в Россию гражданина Р. М. 34 лет, — заявили в полиции.

Там добавили, что россиянин родом из Норильска. В 2016 году его объявили в международный розыск, после чего он незаконно проник на территорию Албании.