Причастного к ИГИЛ россиянина задержали в Албании
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В Албании задержали россиянина, причастного к террористической группировке ИГИЛ*. В полиции республики заявили, что 34-летнего мужчину намерены экстрадировать в РФ.
— Антитеррористическое управление государственной полиции после нескольких месяцев работы и координированных действий с разведывательными и другими службами арестовало для экстрадиции в Россию гражданина Р. М. 34 лет, — заявили в полиции.
Там добавили, что россиянин родом из Норильска. В 2016 году его объявили в международный розыск, после чего он незаконно проник на территорию Албании.
* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.