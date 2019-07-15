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Регион
Опубликовано 15 июля 2019, 17:52

Москалькова заявила, что Вышинский намерен отстаивать свою невиновность

Фото © Instagram / Татьяна Москалькова

Фото © Instagram / Татьяна Москалькова

Он заявляет, что не хочет соглашаться на какие бы то ни было обмены между Россией и Украиной.

Главный редактор портала РИА "Новости-Украина" Кирилл Вышинский намерен добиться признания своей невиновности. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, которая сейчас находится в Киеве.

— Кирилл Вышинский говорит, что не согласен ни на какие обмены, а нужно добиваться оправдательного приговора, — сообщила омбудсмен журналистам.

Напомним, журналиста Кирилла Вышинского задержали в мае 2018 года. Ему предъявили обвинение в государственной измене. Если суд признает его виновным, журналисту может грозить до 15 лет тюрьмы.

Сегодня в Подольском районном суде Киева состоялось очередное заседание по делу арестованного журналиста. Оно закончилось переносом рассмотрения на 19 июля.

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Алёна Темирчиева
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