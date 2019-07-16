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Опубликовано 16 июля 2019, 15:20

Госдума приняла в I чтении закон о возвращении курилок в аэропорты

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Против этого проекта выступает Минздрав. В ведомстве уверены, что возврат курилок будет способствовать увеличению числа любителей подымить.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предусматривается возвращение курилок в специально выделенные изолированные помещения аэропортов. Эти помещения должны быть оборудованы системами вентиляции.

Мы предлагаем в рамках обсуждаемого законопроекта разрешить в аэропортах установление специальных комнат, оборудованных мощными системами вентиляции, тем самым защитив от воздействия табачного дыма некурящих людей, которые могут страдать от табачного дыма, — заявил журналистам глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

Против этого закона выступает Минздрав. В ведомстве уверены, что это будет способствовать увеличению числа курильщиков.

В конце 2017 года депутат от ЕР Сергей Боярский внёс в Госдуму законопроект, допускающий курение в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов. В феврале 2018 года профильный думский Комитет по охране здоровья рекомендовал уточнить его редакцию до первого чтения, и автор сделал это. Затем Комитет по транспорту и строительству (соисполнитель по законопроекту) рекомендовал Госдуме принять его в первом чтении, как и Комитет по охране здоровья.

Напомним, запрет на курение в общественных местах действует с 2013 года. Сначала дымить запретили на стадионах, в школах, вузах, больницах, магазинах, на детских площадках и в самолётах. На следующий год запрет распространился на гостиницы, кафе, поезда, вокзалы, аэропорты и рестораны.

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Янковская Ольга
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