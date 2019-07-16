В Хорватии россиянин — капитан яхты упал в воду и утонул
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Капитан яхты "Анна-Мария-1", гражданин РФ, утонул в Адриатическом море вблизи хорватского города Дубровника. Его тело обнаружили после того, как он, по неизвестным причинам, упал в воду, сообщает портал Morski.
Сигнал тревоги подали два члена экипажа поздно вечером в понедельник. В итоге тело россиянина обнаружили только утром во вторник.
В МВД Хорватии заявили, что смерть россиянина наступила в результате несчастного случая.