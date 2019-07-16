Москалькова рассказала о деле против избивших россиянина сотрудников СБУ

Омбудсмен назвала факт появления таких уголовных дел знаком перезагрузки отношения к праву, закону и справедливости.

Против сотрудников СБУ, которые при задержании избили гражданина России, были заведены уголовные дела. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Она заявила, что это стало возможным благодаря обращению в суд её коллеги — украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.

— Несмотря на то что следственные органы отказали первоначально в возбуждении уголовного дела, Людмила Леонтьевна обратилась в суд, и суд принял решение о возбуждении уголовных дел, — рассказала Москалькова в Киеве на пресс-конференции омбудсменов России и Украины.