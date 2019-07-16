Москалькова рассказала о деле против избивших россиянина сотрудников СБУ
Омбудсмены России и Украины. Фото © Ombudsmanrf.org
Омбудсмен назвала факт появления таких уголовных дел знаком перезагрузки отношения к праву, закону и справедливости.
Против сотрудников СБУ, которые при задержании избили гражданина России, были заведены уголовные дела. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Она заявила, что это стало возможным благодаря обращению в суд её коллеги — украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.
— Несмотря на то что следственные органы отказали первоначально в возбуждении уголовного дела, Людмила Леонтьевна обратилась в суд, и суд принял решение о возбуждении уголовных дел, — рассказала Москалькова в Киеве на пресс-конференции омбудсменов России и Украины.
В Киеве Москалькова посетила главного редактора портала РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского, который находится в заключении, его обвинили в государственной измене. Также она заявила, что украинские моряки, задержанные в Керченском проливе, могут быть освобождены, если будут участвовать в судебном процессе.