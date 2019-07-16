Силуанов назвал причину распада СССР

Началом распада он назвал период перестройки, когда стали снимать экономические барьеры и отменять санкции.

Министр финансов РФ Антон Силуанов назвал причину в интервью МК, по которой, по его мнению, распался Советский Союз.

— Советский Союз развалился по причине безответственной экономической и финансовой политики, проводившейся в последние годы его существования, — сказал министр.

По его мнению, распад произошёл в период снятия экономических барьеров и отмены санкций, то есть в годы перестройки.

Кроме того, Силуанов добавил, что ситуация в России имеет принципиальные отличия от СССР.

— Санкции, конечно, мешают экономическому развитию. Они забирают у нас темпы роста, отнимают дополнительные доходы у граждан, — отметил министр, добавив, что хорошо выполнять работу в таких условиях "можно и нужно".