Силуанов назвал причину распада СССР
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Фото © Дмитрий Астахов / Пресс-служба Правительства РФ / ТАСС
Началом распада он назвал период перестройки, когда стали снимать экономические барьеры и отменять санкции.
Министр финансов РФ Антон Силуанов назвал причину в интервью МК, по которой, по его мнению, распался Советский Союз.
— Советский Союз развалился по причине безответственной экономической и финансовой политики, проводившейся в последние годы его существования, — сказал министр.
По его мнению, распад произошёл в период снятия экономических барьеров и отмены санкций, то есть в годы перестройки.
Кроме того, Силуанов добавил, что ситуация в России имеет принципиальные отличия от СССР.
— Санкции, конечно, мешают экономическому развитию. Они забирают у нас темпы роста, отнимают дополнительные доходы у граждан, — отметил министр, добавив, что хорошо выполнять работу в таких условиях "можно и нужно".
Ранее глава Евросовета Дональд Туск заявил, что распад СССР был счастливым событием.