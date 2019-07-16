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Опубликовано 16 июля 2019, 19:55

Силуанов назвал причину распада СССР

Министр финансов РФ Антон Силуанов. Фото © Дмитрий Астахов / Пресс-служба Правительства РФ / ТАСС

Министр финансов РФ Антон Силуанов. Фото © Дмитрий Астахов / Пресс-служба Правительства РФ / ТАСС

Началом распада он назвал период перестройки, когда стали снимать экономические барьеры и отменять санкции.

Министр финансов РФ Антон Силуанов назвал причину в интервью МК, по которой, по его мнению, распался Советский Союз.

Советский Союз развалился по причине безответственной экономической и финансовой политики, проводившейся в последние годы его существования, — сказал министр.

По его мнению, распад произошёл в период снятия экономических барьеров и отмены санкций, то есть в годы перестройки.

Кроме того, Силуанов добавил, что ситуация в России имеет принципиальные отличия от СССР.

Санкции, конечно, мешают экономическому развитию. Они забирают у нас темпы роста, отнимают дополнительные доходы у граждан, — отметил министр, добавив, что хорошо выполнять работу в таких условиях "можно и нужно".

Ранее глава Евросовета Дональд Туск заявил, что распад СССР был счастливым событием.

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Анна Рыженкова
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