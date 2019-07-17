Володин допустил возможность внесения точечных изменений в Конституцию

Ранее спикер Госдумы предлагал наделить нижнюю палату парламента правом участия в формировании кабмина.

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин допустил возможность внесения точечных поправок в конституцию. При этом он подчеркнул, что базовые положения основного закона страны незыблемы, речи об их изменении или пересмотре не идёт.

— И лишь иногда целесообразны точечные корректировки конституции, которые позволяют лучше раскрыть правовой потенциал нашего основного закона, — написал спикер в статье для "Парламентской газеты".

Володин отметил, что подобный подход полностью соответствует доктрине "живой Конституции", которая распространена в мировой практике.

По мнению председателя Госдумы, базовые положения конституции следует адаптировать к новым вызовам и требованиям времени. Для этого могут быть необходимы новые конституционные трактовки или дополнительные законодательные решения, которые отвечали бы коренным задачам развития государства и запросам граждан.