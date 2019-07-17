В Кремле назвали темой для дискуссии статью Володина про Конституцию РФ

Статья спикера Госдумы России Вячеслава Володина о конституции является его точкой зрения и темой для дискуссии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков добавил, что материал получил широкий резонанс и в Кремле со статьёй ознакомились.

— Собственно, он изложил своё мнение, свою личную точку зрения. Сейчас она дискутируется, — сказал Песков.