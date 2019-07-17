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Регион
Опубликовано 17 июля 2019, 15:25

В Кремле назвали темой для дискуссии статью Володина про Конституцию РФ

Фото © Агентство "Москва"

Фото © Агентство "Москва"

Статья спикера Госдумы России Вячеслава Володина о конституции является его точкой зрения и темой для дискуссии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков добавил, что материал получил широкий резонанс и в Кремле со статьёй ознакомились.

Собственно, он изложил своё мнение, свою личную точку зрения. Сейчас она дискутируется, — сказал Песков.

Как сообщалось ранее, Володин допустил возможность внесения точечных поправок в конституцию. При этом он подчеркнул, что базовые положения основного закона страны незыблемы, речи об их изменении или пересмотре не идёт.

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Александр Юнашев
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