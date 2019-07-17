В Кремле назвали темой для дискуссии статью Володина про Конституцию РФ
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Статья спикера Госдумы России Вячеслава Володина о конституции является его точкой зрения и темой для дискуссии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков добавил, что материал получил широкий резонанс и в Кремле со статьёй ознакомились.
— Собственно, он изложил своё мнение, свою личную точку зрения. Сейчас она дискутируется, — сказал Песков.
Как сообщалось ранее, Володин допустил возможность внесения точечных поправок в конституцию. При этом он подчеркнул, что базовые положения основного закона страны незыблемы, речи об их изменении или пересмотре не идёт.