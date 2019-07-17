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Регион
Опубликовано 17 июля 2019, 19:11

Создатель шоу "Холостяк" избил беременную жену за отказ сделать аборт

Фото © Desiree Navarro / WireImage

Фото © Desiree Navarro / WireImage

В момент нападения в соседнем помещении находился четырёхлетний сын супружеской пары.

Создатель шоу "Холостяк" Майк Флейс оказался в центре крупного скандала: беременная супруга 55-летнего продюсера обвинила его в рукоприкладстве. Об этом сообщают "Дни.ру".

По словам Лоры Кеппелер, которая в 2012 году завоевала титул "Мисс Америка", всё произошло в их доме на острове Кауаи Гавайского архипелага. Именно там супруг нанёс ей побои из-за её нежелания делать аборт.

Кеппелер рассказала, что муж ещё в начале отношений говорил ей, что ему будет достаточно лишь одного наследника, поэтому, когда она забеременела во второй раз, "начался сущий кошмар".

Каждый день он требовал, чтобы я сделала аборт, — рассказала Лора.

По словам женщины, сначала супруг запугивал её финансовыми проблемами, затем перешёл на оскорбления, а на следующий день начал грозить тем, что не позволит общаться ей с семьёй, в частности с четырёхлетним сыном пары Беном.

Во время очередной ссоры Майк напал на супругу и избил её. В этот момент в соседней комнате находился находился их сын, который стал свидетелем домашнего насилия, поэтому сейчас с ним работают детские психологи.

Кеппелер отметила, что уже обратилась к врачам, чтобы зафиксировать следы побоев, и подала на развод. На данный момент на основании судебного заключения Флейсу запрещено приближаться к жене и ребёнку.

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Анна Сокова
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