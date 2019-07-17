Создатель шоу "Холостяк" избил беременную жену за отказ сделать аборт

В момент нападения в соседнем помещении находился четырёхлетний сын супружеской пары.

Создатель шоу "Холостяк" Майк Флейс оказался в центре крупного скандала: беременная супруга 55-летнего продюсера обвинила его в рукоприкладстве. Об этом сообщают "Дни.ру".

По словам Лоры Кеппелер, которая в 2012 году завоевала титул "Мисс Америка", всё произошло в их доме на острове Кауаи Гавайского архипелага. Именно там супруг нанёс ей побои из-за её нежелания делать аборт.

Кеппелер рассказала, что муж ещё в начале отношений говорил ей, что ему будет достаточно лишь одного наследника, поэтому, когда она забеременела во второй раз, "начался сущий кошмар".

— Каждый день он требовал, чтобы я сделала аборт, — рассказала Лора.

По словам женщины, сначала супруг запугивал её финансовыми проблемами, затем перешёл на оскорбления, а на следующий день начал грозить тем, что не позволит общаться ей с семьёй, в частности с четырёхлетним сыном пары Беном.

Во время очередной ссоры Майк напал на супругу и избил её. В этот момент в соседней комнате находился находился их сын, который стал свидетелем домашнего насилия, поэтому сейчас с ним работают детские психологи.