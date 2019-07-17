Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 июля 2019, 23:50

В России могут отменить налоговые льготы на продукты с пальмовым маслом

Фото © Ведомости / ТАСС / Евгений Разумный

Фото © Ведомости / ТАСС / Евгений Разумный

Госдума и Правительство РФ предложили отменить в России льготный налоговый режим для продуктов, содержащих пальмовое масло. Об этом журналистам заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Принято решение о снятии с пальмового масла льготного, 10%-ного режима НДС и возврате в обычный режим — 20%. Планируем завтра внести необходимые законодательные инициативы, — заявил Володин.

Отметим, что льготная ставка НДС на пальмовое масло была введена в 2004 году.

BannerImage
Артур Белкин
  • Новости
  • Госдума
  • Правительство РФ
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar