В России могут отменить налоговые льготы на продукты с пальмовым маслом
Фото © Ведомости / ТАСС / Евгений Разумный
Госдума и Правительство РФ предложили отменить в России льготный налоговый режим для продуктов, содержащих пальмовое масло. Об этом журналистам заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
— Принято решение о снятии с пальмового масла льготного, 10%-ного режима НДС и возврате в обычный режим — 20%. Планируем завтра внести необходимые законодательные инициативы, — заявил Володин.
Отметим, что льготная ставка НДС на пальмовое масло была введена в 2004 году.