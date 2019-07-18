В Госдуму внесён законопроект о поддержке российского ПО для смартфонов

Документ позволит уравнять возможности отечественных и зарубежных разработчиков аналогичных сервисов.

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект о поддержке приложений отечественного производства для смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart-TV из специального перечня предустанавливаемых программных средств при их продаже.

Отмечается, что документ направлен на обеспечение для потребителей возможности использования того или иного оборудования без приобретения дополнительного программного обеспечения для него. Также проект позволит уравнять возможности отечественных и зарубежных разработчиков аналогичных сервисов.

— Итоговый выбор потребителя по использованию отечественных или зарубежных сервисов никто не ограничивает, это личный выбор каждого, но предлагаемые нормы делают возможным предоставить такой выбор, — говорится в пояснении к документу.