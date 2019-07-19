В России могут в десять раз увеличить штрафы за задержку авиарейсов и багажа

Такая мера ужесточит ответственность авиакомпаний в данном вопросе и позволит избежать ситуаций, подобных недавней в Шереметьево.

Депутаты Госдумы предложили в десять раз увеличить штрафы для авиакомпаний за задержку вылета рейса или выдачи багажа. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на соответствующий документ.

По новому документу, штраф может составить 3% от провозной платы в час. Сейчас минимальный размер составляет 25 рублей, однако в случае принятия поправок он может вырасти до 100 рублей за час просрочки. Таким образом, исходя из средней цены билета туда-обратно на внутренних рейсах, сумма штрафа может дойти до 250 рублей.

— Пассажир также вправе потребовать от перевозчика возмещения ему убытков, причинённых в связи с просрочкой его доставки или багажа в пункт назначения, в полном объёме сверх предусмотренного настоящей статьёй штрафа, — также говорится в тексте документа.

По замыслу авторов инициативы такая мера ужесточит ответственность авиакомпаний в данном вопросе и позволит избежать ситуаций, подобных недавней в Шереметьево.