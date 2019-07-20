В Нигерии мужчина забрался на крыло самолёта во время взлёта — видео
Видео © Instagram / otto_orondaam
Мужчина проник на взлётную полосу в аэропорту нигерийской столицы Лагос, пытаясь по крылу лайнера забраться внутрь воздушного судна, собирающегося взлетать. Об этом сообщило издание The Independent.
Отмечается, что пилоты Boeing 737 уже запустили двигатели, в то время как пассажиры заметили на крыле лайнера неизвестного человека и сообщили об этом экипажу воздушного судна.
Мужчина пытался пройти по фюзеляжу самолёта, а затем хотел скрыться, однако его попытки пресекли сотрудники аэропорта. Свой поступок он объяснил желанием улететь в Гану.