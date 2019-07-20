Трамп заявил о готовности поручиться за арестованного A$AP Rocky
Дональд Трамп. Фото © Flickr / Gage Skidmore
Американский лидер уверен, что рэпер не будет скрываться от правосудия. Он попросил найти "альтернативные пути" выхода из ситуации.
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном обсудил ситуацию с арестованным рэпером A$AP Rocky и заявил, что готов лично поручиться за него.
— Только что провёл очень хороший телефонный разговор со шведским премьер-министром Стефаном Лёвеном, который заверил меня, что с американским гражданином A$AP Rocky будут обращаться справедливо, — написал глава государства в своём аккаунте в "Твиттере".
Пресс-секретарь премьер-министра Швеции Тони Эрикссон подтвердил дружескую и уважительную беседу, которая продолжалась около 20 минут, пишет The Associated Press. Стефан Лёвен подчеркнул в беседе с Трампом независимость шведской судебной системы, прокуроров и судов.
Сам случай с музыкантом произошёл в Стокгольме в первых числах июля. В Швецию исполнитель приехал, чтобы выступить на хип-хоп-фестивале Smash х Stadion, однако на улицах города успел подраться с двумя молодыми парнями, после чего сбежал с места инцидента. Однако на следующий день его задержали.