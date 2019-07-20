Трамп заявил о готовности поручиться за арестованного A$AP Rocky

Американский лидер уверен, что рэпер не будет скрываться от правосудия. Он попросил найти "альтернативные пути" выхода из ситуации.

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном обсудил ситуацию с арестованным рэпером A$AP Rocky и заявил, что готов лично поручиться за него.

— Только что провёл очень хороший телефонный разговор со шведским премьер-министром Стефаном Лёвеном, который заверил меня, что с американским гражданином A$AP Rocky будут обращаться справедливо, — написал глава государства в своём аккаунте в "Твиттере".

Пресс-секретарь премьер-министра Швеции Тони Эрикссон подтвердил дружескую и уважительную беседу, которая продолжалась около 20 минут, пишет The Associated Press. Стефан Лёвен подчеркнул в беседе с Трампом независимость шведской судебной системы, прокуроров и судов.