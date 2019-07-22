Пусть поёт весь зал! Кто, кроме Metallica, любит русские песни?

Легендарная рок-группа Metallica исполнила песню "Группа крови" российской группы "Кино" на концерте в "Лужниках". Фанаты были в восторге, многотысячный зал подпевал калифорнийским музыкантам про "тёплое место, но улицы ждут отпечатков наших ног".

Это далеко не первый случай, когда зарубежные артисты исполняют каверы на хиты российских музыкантов.

Massive Attack — "Всё идет по плану" ("Гражданская оборона")

Британский коллектив исполнил композицию Егора Летова "Всё идет по плану" на открытии Манчестерского международного фестиваля в 2013 году.

В начале июля 2019 года Massive Attack записали свой кавер на "Гражданскую оборону" на рентгеновском снимке, сделали всего 11 копий и выпустили в продажу. Послушать трек на "пластинке" можно будет не более десяти раз, а затем, как говорят создатели, он исчезнет. Так музыканты пытаются поднять актуальные вопросы цензуры в искусстве и отсылают слушателей в советскую эпоху стиляг, где диссидентскую музыку действительно записывали "на костях" — на рентгеновских снимках.

The Rasmus — "Теперь я Чебурашка"

Игрушку чебурашки солист финской группы The Rasmus Лаури Юлёнен возит с собой на гастроли как талисман. Советский мультфильм про "ушастого персонажа" музыканты увидели во время первого тура в Россию в 1996 году, их восхитила странность главного героя, рокеры выучили песню из мультфильма и теперь всегда исполняют её во время российских туров.

Rammstein — "Штиль" ("Ария")

Что сподвигло солиста Rammstein Тилля Линдеманна и гитариста Рихарда Круспе в 2003 году записать кавер на "Штиль" группы "Ария" — до сих пор загадка. Продюсеры группы были крайне недовольны выходкой музыкантов, поскольку они записали сингл Schtiel без согласования с менеджментом группы, сделали это как свой сольный проект, хотя права на издание песен Rammstein принадлежат Universal Music.

После скандала в коллективе трек был признан пиратским и запрещён к изданию. Но в соцсетях его можно легко найти.

Мирей Матьё — "Очи чёрные" и "Подмосковные вечера"

Французская певица всегда разучивает песню на языке страны, где ей предстоит выступать. В 2005 году на московском концерте Матьё исполнила "Подмосковные вечера и "Очи чёрные".

Так артистка пытается отдать дань уважения стране, которая её принимает.

Ричи Блэкмор — "Калинка — малинка"

В 2018 году Ричи Блэкмор, основатель Deep Purple и Rainbow, в течение двух часов исполнял свои главные хиты: от Stargazer до Smoke on the water.

Между песнями басист Блэкмора стал наигрывать русскую народную "Калинку — малинку". Ричи тут же вступил и спел припев. Зал был в восторге.

Позже музыкант в одном из интервью признался, что русская музыка его вдохновляет, и всякий раз, бывая в России, он покупает наши диски.

Vanilla Sky — "Звенит январская вьюга" и "Песенка о медведях"