GROUPAH KROVEE на рукаве. Как выглядел текст Цоя, по которому играла Metallica

Чтобы преодолеть языковой барьер, русский текст песни переписали в созвучные слова на латинице. Так, строчка "группа крови на рукаве" для музыканта выглядела как "GROUPAH KROVEE (NARUE KAH VIE)", а "пожелай мне удачи" была написана как "PAH ZHEH LYME NIE OOH DACHEE". В комментариях к посту фанаты оценили лингвистические способности музыканта.