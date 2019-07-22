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Опубликовано 22 июля 2019, 09:44

GROUPAH KROVEE на рукаве. Как выглядел текст Цоя, по которому играла Metallica

21 июля в Лужниках прошёл концерт Metallica. Помимо своих хитов группа исполнила "Группу крови" Цоя. Хоть песня на русском, язык заметок с текстом, по словам комментаторов, больше напоминает эльфийский.

Фото © Instagram/metallica

Фото © Instagram/metallica

В своём instagram-аккаунте концертное агентство Sav Entertainment поделилось снимком специфического текста песни "Группа крови" Виктора Цоя. По этим заметкам работал басист Metallica Роберт Трухильо.

Фото © Instagram/savshow

Фото © Instagram/savshow

Чтобы преодолеть языковой барьер, русский текст песни переписали в созвучные слова на латинице. Так, строчка "группа крови на рукаве" для музыканта выглядела как "GROUPAH KROVEE (NARUE KAH VIE)", а "пожелай мне удачи" была написана как "PAH ZHEH LYME NIE OOH DACHEE". В комментариях к посту фанаты оценили лингвистические способности музыканта.

Скорее вьетнамский. Удивительно, как он по этой белиберде так складно спел

msk0001

Теперь я знаю, как петь можно песни на любом языке. Главное, правильную транслитерацию сделать

faceless_ru

Metallica спела "Группу крови" на русском в "Лужниках" — видео

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Сергей Трофимов
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