GROUPAH KROVEE на рукаве. Как выглядел текст Цоя, по которому играла Metallica
21 июля в Лужниках прошёл концерт Metallica. Помимо своих хитов группа исполнила "Группу крови" Цоя. Хоть песня на русском, язык заметок с текстом, по словам комментаторов, больше напоминает эльфийский.
Фото © Instagram/metallica
В своём instagram-аккаунте концертное агентство Sav Entertainment поделилось снимком специфического текста песни "Группа крови" Виктора Цоя. По этим заметкам работал басист Metallica Роберт Трухильо.
Фото © Instagram/savshow
Чтобы преодолеть языковой барьер, русский текст песни переписали в созвучные слова на латинице. Так, строчка "группа крови на рукаве" для музыканта выглядела как "GROUPAH KROVEE (NARUE KAH VIE)", а "пожелай мне удачи" была написана как "PAH ZHEH LYME NIE OOH DACHEE". В комментариях к посту фанаты оценили лингвистические способности музыканта.
Скорее вьетнамский. Удивительно, как он по этой белиберде так складно спел
Теперь я знаю, как петь можно песни на любом языке. Главное, правильную транслитерацию сделать