Более 50 китов выбросились на берег, и даже учёные не понимают, что произошло
Печальную картину обнаружил Дэвад Шварцханс — пилот вертолёта, проводивший экскурсию для туристов по полуострову Снайфедльснес в Исландии.
Пилот позже рассказал, как случайно заметил огромные туши на отдалённом пляже западной Исландии. Подлетев поближе, он насчитал более 50 гринд, сконцентрировавшихся в одном месте. Точное количество мужчина назвать затруднился, ведь многие туши уже были засыпаны песком и неразличимы с воздуха, пишет Daily Mail.
Гринды постоянно путешествуют большой стаей, поэтому если на берег выбрасывается один, то остальные следуют его примеру. Бытует мнение, что киты часто путаются на мелководье и поэтому случайно попадают на берег, где умирают от обезвоживания.
Такие случаи массовой гибели китов далеко не редкость, и учёные до сих пор гадают, пытаясь понять поведение этих млекопитающих. Но в этот раз цетологи затрудняются назвать причину, которая была бы способна выгнать на берег такое количество гринд.