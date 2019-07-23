Более 50 китов выбросились на берег, и даже учёные не понимают, что произошло

Пилот позже рассказал, как случайно заметил огромные туши на отдалённом пляже западной Исландии. Подлетев поближе, он насчитал более 50 гринд, сконцентрировавшихся в одном месте. Точное количество мужчина назвать затруднился, ведь многие туши уже были засыпаны песком и неразличимы с воздуха, пишет Daily Mail.

Скриншот © YouTube/FactsExpress

Гринды постоянно путешествуют большой стаей, поэтому если на берег выбрасывается один, то остальные следуют его примеру. Бытует мнение, что киты часто путаются на мелководье и поэтому случайно попадают на берег, где умирают от обезвоживания.

Скриншот © YouTube/FactsExpress