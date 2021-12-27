Миры Иоганна Кеплера: Как великий астроном предсказал жизнь на других планетах В 2015 году в телескоп "Кеплер" впервые разглядели за пределами Солнечной системы планету, не только похожую на Землю, но и так же удачно расположенную. С тех пор "земель" в космосе насчитали уже сотни. 26 декабря, 21:40 Фото © Flickr / Hubble ESA

На Левании имеются высокие горы, глубокие и широкие долины, она гораздо меньше напоминает идеальную сферу, чем наша Земля Иоганн Кеплер, из трактата "Сон"

Кто такие учёные? Наверное, прежде всего — очень любопытные люди. Им трудно смириться с тем, что они чего-то не знают или не понимают. Если бы не любопытство простого немецкого подростка, в наших учебниках астрономии не было бы этого имени — Иоганн Кеплер. Однажды он тайком надрезал один из мешочков, сшитых из козлиной шкуры, — его бедная мать продавала такие капитанам кораблей. Судя по всему, в качестве талисманов. Что же там внутри? Там были травы. Получается, мальчик стал великим астрономом потому, что он этот мешочек вскрыл и не зашил обратно. Всё рассыпалось в руках у очередного покупателя на глазах у разгневанной женщины. И она в припадке обиды предложила мореплавателю забрать этого негодника с собой. И тот согласился, ему как раз нужен был посыльный — надо передать письмо для известного датского учёного. Для Тихо Браге. Улавливаете? Вот так и складывается жизнь.

Памятник Тихо Браге и Иоганну Кеплеру в Праге. Фото © Graker.Ru

Теперь все знают, что Кеплер открыл математические законы, по которым движутся планеты. Правда, не все помнят эти законы. И уж совсем немногие в курсе, что Иоганн Кеплер был ещё и писателем-фантастом. Тогда, в начале XVII века, он уже представлял себе другие миры, населённые причудливыми существами. Поэтому, когда в XXI столетии строили специальный телескоп для поиска этих миров, то уже заранее знали, как его назовут.

Космический телескоп "Кеплер". Фото © JPL — NASA

В Московском планетарии в начале каждого сеанса показывают все самые известные созвездия и обязательно упоминают Летне-осенний треугольник: три особенно яркие звезды "напротив" Большой Медведицы — Вега, Денеб, Альтаир. Чтобы их найти, надо сделать следующее: найти собственно ковш, потом посмотреть на две передние звезды ковша, мысленно соединить их линией и вести эту линию вверх, пока не наткнётесь на ещё одну яркую звёздочку. Вот, это Полярная. Теперь поворачиваемся к ней спиной и ищем треугольник из звёзд. В большом городе, к примеру, кроме них-то, особенно ничего и не рассмотришь — засветка кругом. Видите? Так вот, в ту сторону и смотрел "Кеплер". Почти десять лет — с 2009 по 2018 год — он летал по орбите вокруг Солнца на расстоянии эмм… К примеру, в 2017 году было 140 миллионов километров от Земли. Кстати сказать, отслуживший своё аппарат отключили в день смерти Кеплера — 15 ноября. Теперь он так и будет вечно дрейфовать на заданной орбите.

Так почему именно на тот треугольник разворачивалась труба телескопа? Если бы не засветка, было бы и так ясно, почему. Там тянется бледный "рукав" Млечного Пути. Длинное крыло нашей галактики. Богатая, роскошная россыпь. Миллиарды и миллиарды иных миров. Где же, если не там, искать-то?

Фото © Pics about space

И теперь, наконец, о находках, то есть о мирах. И чтобы сразу было понятно: экзопланеты — это такие планеты, которые вращаются вокруг других звёзд. Это могут быть любые планеты: твёрдые, газовые, близкие к звезде, далёкие от неё. Любые. Так вот. Сначала (в 2010 году) "Кеплер" нашёл сразу пять штук в созвездиях Лебедя, Лиры и Дракона, в общем, как раз там, где треугольник. От нас они очень и очень далеко — тысячи световых лет. И все однотипные: огромные и газовые, как Юпитер, но при этом там гораздо жарче. Их так и назвали: "горячие Юпитеры". Вскоре оказалось, что таких в космосе — подавляющее большинство. Не самая приятная новость, нам-то нужны миры, где можно приземлиться. И желательно с водой. И желательно с умеренным климатом.

Нечто подходящее в конце концов тоже нашлось. В 2015-м. Разрешите представить: Kepler-452b. Созвездие Лебедя, 1400 световых лет от нас.

Планета Kepler-452b в сравнении с Землёй. Фото © Wikimedia Commons

Это суперземля: на 60% больше нашей планеты, а по массе — примерно в пять раз тяжелее. Тоже, в общем, не сильно радует, нам и с нашей-то гравитацией на асфальт падать больно. Но зато! Звезда у неё тоже вроде нашего Солнца, и притом планета обосновалась как раз там, где надо: не очень близко и не очень далеко, то есть будь там вода, то были бы моря и океаны. А это, почитай, самое главное: где вода — там жизнь.

Как всё это удалось заметить в такой дали? А есть такой метод наблюдений — "транзитный": когда планета "транзитом" проходит по диску своей звезды, то светило на некоторое время немножко тускнеет. Для астрономов это значок: звезда стала менее яркой — ага, там что-то есть. По изменению яркости можно и размеры этой планеты определить, а по контурам тёмного кружочка становится даже понятно, есть ли там атмосфера.

В общей сложности космическая обсерватория "Кеплер" подарила нам более двух с половиной тысяч планет. И это только ПОДТВЕРЖДЁННЫХ. А кандидатов — ещё несколько тысяч. Данные, переданные телескопом, предстоит "разгребать" ещё лет десять. Но это и необязательно для того, чтобы посмотреть на звёзды и осознать очевидный, но ошеломляющий факт: планет там гораздо, гораздо больше.

Ранее мы писали об экзопланетах, на которые теоретически можно было бы переехать. И, если вам интересны эти и другие новости науки, то мы обсуждаем их в подкасте "LIFE. Экспертошная", а также беседуем с экспертами и известными людьми в подкасте "LIFE позвонит", слушайте и подписывайтесь в "Телеграме", на Podster или во "ВКонтакте"!

Авторы Адель Романенкова