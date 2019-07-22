"От балды". Основатель "Кино" прокомментировал Лайфу "Группу крови" от Metallica

По его мнению, именитые музыканты не очень-то трудились, исполняя бессмертный хит Виктора Цоя.

Один из основателей легендарной советской группы рок-группы "Кино" Юрий Каспарян оказался не впечатлён тем, как накануне американская всемирно известная метал-группа Metallica исполнила в Москве песню "Группа крови".

— Нет, ну это забавно, это первое впечатление. Потом я стал вникать, понял, что они поют на русском. Потом я стал прислушиваться, понял, что они не очень трудились что-то подобрать. Ну так, от балды сыграли, — сказал Каспарян Лайфу.

Он задался вопросом, какая была мотивация у американских музыкантов. Предположил, что это могла быть дань уважения российской культуре или же они подумали, "что сами не справятся, решили добавить местных звёзд".