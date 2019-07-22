"От балды". Основатель "Кино" прокомментировал Лайфу "Группу крови" от Metallica
По его мнению, именитые музыканты не очень-то трудились, исполняя бессмертный хит Виктора Цоя.
Один из основателей легендарной советской группы рок-группы "Кино" Юрий Каспарян оказался не впечатлён тем, как накануне американская всемирно известная метал-группа Metallica исполнила в Москве песню "Группа крови".
— Нет, ну это забавно, это первое впечатление. Потом я стал вникать, понял, что они поют на русском. Потом я стал прислушиваться, понял, что они не очень трудились что-то подобрать. Ну так, от балды сыграли, — сказал Каспарян Лайфу.
Он задался вопросом, какая была мотивация у американских музыкантов. Предположил, что это могла быть дань уважения российской культуре или же они подумали, "что сами не справятся, решили добавить местных звёзд".
Напомним, Metallica исполнила песню "Группа крови" российской группы "Кино" на концерте в "Лужниках". Песню Виктора Цоя от зарубежных музыкантов фанаты встретили с восторгом и спели вместе с исполнителями.