Летевший из Осло в Москву самолёт "Аэрофлота" подал сигнал бедствия

Airbus A321 авиакомпании "Аэрофлот" подал сигнал бедствия в небе над Швецией. Об этом сообщает Mash.

Как уточняется, борт следовал по маршруту Осло — Москва. В настоящее время воздушное судно разворачивается назад, в аэропорт вылета.

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Судя по данным сайта Flightradar24, сейчас борт находится в воздушном пространстве Норвегии.

Лайфу в аэропорту Осло сообщили, что самолёт возвращается в воздушную гавань из-за некой технической неполадки. Другие подробности там раскрывать отказались.