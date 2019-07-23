Летевший из Осло в Москву самолёт "Аэрофлота" подал сигнал бедствия
Скриншот © Flightradar24
Airbus A321 авиакомпании "Аэрофлот" подал сигнал бедствия в небе над Швецией. Об этом сообщает Mash.
Как уточняется, борт следовал по маршруту Осло — Москва. В настоящее время воздушное судно разворачивается назад, в аэропорт вылета.
Скриншот © Flightradar24
Судя по данным сайта Flightradar24, сейчас борт находится в воздушном пространстве Норвегии.
Лайфу в аэропорту Осло сообщили, что самолёт возвращается в воздушную гавань из-за некой технической неполадки. Другие подробности там раскрывать отказались.
Ранее Лайф сообщал, что у другого самолёта "Аэрофлота" — SSJ-100 — при посадке в Шереметьево сработал датчик неисправности.