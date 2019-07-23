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Регион
Опубликовано 23 июля 2019, 15:08

Летевший из Осло в Москву самолёт "Аэрофлота" подал сигнал бедствия

Скриншот © Flightradar24

Скриншот © Flightradar24

Airbus A321 авиакомпании "Аэрофлот" подал сигнал бедствия в небе над Швецией. Об этом сообщает Mash.

Как уточняется, борт следовал по маршруту Осло — Москва. В настоящее время воздушное судно разворачивается назад, в аэропорт вылета.

Скриншот © Flightradar24

Скриншот © Flightradar24

Судя по данным сайта Flightradar24, сейчас борт находится в воздушном пространстве Норвегии.

Лайфу в аэропорту Осло сообщили, что самолёт возвращается в воздушную гавань из-за некой технической неполадки. Другие подробности там раскрывать отказались.

Ранее Лайф сообщал, что у другого самолёта "Аэрофлота" — SSJ-100 — при посадке в Шереметьево сработал датчик неисправности.

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Эмила Сидорова
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