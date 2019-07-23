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Опубликовано 23 июля 2019, 15:58

В Госдуму внесли законопроект об идентификации пользователей e-mail

Фото © Flickr / Tim Reckmann

Фото © Flickr / Tim Reckmann

По мнению законодателей, его принятие позволит снизить число ложных террористических сообщений.

Сенаторы внесли в Государственную думу проект закона об идентификации пользователей электронной почты в России. Законопроект разработали председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и его заместители Александр Башкин, Людмила Бокова и Александр Карлин.

В пояснительной записке к проекту говорится, что идентификацию предлагается осуществлять по номеру мобильного телефона. Предполагается, что организаторы почтовых сервисов должны будут заключить договоры с операторами связи. Также сенаторы предлагают возложить на организаторов почтовых сервисов обязанности по ограничению передачи писем с информацией, которая запрещена в РФ.

По мнению сенаторов, принятие законопроекта позволит снизить число ложных террористических сообщений, которые распространяют анонимно через электронную почту.

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Эмила Сидорова
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