В Госдуму внесли законопроект об идентификации пользователей e-mail

Сенаторы внесли в Государственную думу проект закона об идентификации пользователей электронной почты в России. Законопроект разработали председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и его заместители Александр Башкин, Людмила Бокова и Александр Карлин.

В пояснительной записке к проекту говорится, что идентификацию предлагается осуществлять по номеру мобильного телефона. Предполагается, что организаторы почтовых сервисов должны будут заключить договоры с операторами связи. Также сенаторы предлагают возложить на организаторов почтовых сервисов обязанности по ограничению передачи писем с информацией, которая запрещена в РФ.