Депутаты Госдумы проголосовали за снижение НДС на фрукты

Также в ходе рассмотрения законопроекта во втором чтении принято решение о повышении НДС на пальмовое масло.

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает пониженную ставку НДС в 10% для ряда фруктов и ягод, включая виноград, независимо от места их производства. Кроме того, этим же документом отменяются льготы для пальмового масла. В случае окончательного принятия данного закона ставка налога для последнего продукта вырастет с 10 до стандартных 20%.

Отметим, перед рассмотрением поправки звучали предложения о создании льготной ставки НДС только на российскую плодово-ягодную продукцию. Однако при участии Правительства РФ от этой идеи было принято решение отказаться, поскольку в таком случае пришлось бы долго согласовывать данную меру со странами — участниками Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда входит и Россия. Тем не менее закон всё равно станет хорошим подспорьем для отечественных фермеров, уверен спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— Закон позволит отечественным производителям увеличить объёмы оборотных средств и направить их на закладку новых садов, — пояснил журналистам председатель Госдумы РФ.

А увеличение НДС для пальмового масла до 20%, по словам Володина, позволит получить бюджету дополнительные средства, которые можно будет направить на поддержку производства молока.

— Чтобы, с одной стороны, создать условия нашим отечественным производителям молочных продуктов, а с другой — чтобы цена этих продуктов, в основе которых будет качественное, натуральное молоко, была доступна для наших граждан, — сообщил Володин.