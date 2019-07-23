Лоза назвал "кабацким" подход Metallica к исполнению песни Цоя

По мнению артиста, американские музыканты "бросили кость" аудитории и исполнили советский хит, не вникая в смысл текста и не трудясь над аранжировкой.

Российский автор-исполнитель Юрий Лоза прокомментировал в своём официальном аккаунте в социальной сети "Фейсбук" выступление американской группы Metallica в "Лужниках". В частности, автор песен уделил внимание каверу композиции Виктора Цоя "Группа крови" от легендарных рокеров.

По словам Юрия Лозы, исполнение узнаваемых песен приезжими певцами является общемировой практикой. Так, предположил певец, в Мексике Metallica вполне могла бы исполнить народную песню La Bamba, а в Германии — один из маршей.

— Обычно это происходит следующим образом: местному прокатчику коллектива даётся задача найти что-то хорошо знакомое аудитории, только с простой гармонией, минимумом текста и незатейливой мелодией, чтобы сильно не заморачиваться, — пояснил он.

При этом артисты часто демонстрируют уважение к своей аудитории: ищут новое звучание мелодии и учат текст песен наизусть. Однако группа Metallica пошла по иному пути: исполнители "бросили кость" слушателям, и, не вникая в смысл текста, читали слова песни с листка. Не принесли ничего металлисты и в аранжировку, спев композицию Цоя близко к оригиналу, считает Лоза.

— Песня исполнялась даже не основным солистом, а басистом, у которого, скорее всего, зрение получше. Короче, типично кабацкий подход — отстреляться и забыть как страшный сон, — заключил российский певец.