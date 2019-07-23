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Регион
Опубликовано 23 июля 2019, 17:40

Сергей "Паук" Троицкий предложил Элле Памфиловой записать совместный трек

Лидер группы "Коррозия металла" Сергей Паук Троицкий. Фото © ТАСС / Фёдор Резник

Лидер группы "Коррозия металла" Сергей Паук Троицкий. Фото © ТАСС / Фёдор Резник

По словам музыканта, в записи песни примут участие известные звёзды, однако конкретных имён он называть не стал.

Лидер группы "Коррозия металла" Сергей Паук Троицкий обратился к главе ЦИК РФ Элле Памфиловой с предложением записать совместную песню, после того как Памфилова сообщила, что любит русский рок. Как рассказал РИА "Новости" музыкант, трек под названием "Anarchy in РФ" может быть записан уже в ближайшую пятницу или воскресенье.

— [Приглашаю] на запись трека "Anarchy in РФ". Там все будут участвовать известные звёзды, — сказал Паук, добавив, что также намерен пригласить главу ЦИК и на собственный концерт.

В свою очередь Элла Памфилова поблагодарила Сергея Троицкого за приглашение, но с ответом не стала торопиться.

Можно я пока ничего не скажу, у меня уже сил нет сегодня. Но спасибо ему, — ответила на вопрос журналистов о приглашении Паука глава ЦИК.

Как сообщал Лайф, в конце июня 53-летний создатель и лидер группы "Коррозия металла" Сергей Троицкий, выступающий под сценическим псевдонимом Паук, заявил о намерении баллотироваться в Мосгордуму. Однако ему не удалось собрать необходимое количество подписей для регистрации его в качестве кандидата в депутаты.

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Михаил Аксёнов
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