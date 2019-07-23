Депутаты предложили приравнять звонок в скорую к согласию на помощь

Инициатива поможет решить проблему, когда врачи не сразу могут приступить к оказанию помощи пациенту.

Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов выступил с предложением приравнять звонок в скорую помощь к оказанию медицинского вмешательства, чтобы уменьшить затрачиваемое на это время.

По словам депутата, на сегодняшний день существует проблема, когда прибывшие по адресу врачи не могут сразу же начать оказывать помощь, а вынуждены ждать добровольного согласия. Кроме того, сейчас невозможно осуществить вмешательство людям без сознания и детям без согласия их родителей.

— По статистике, 12 минут тратится на получение информированного согласия. Что такое 12 минут, когда у врача, чтобы спасти, есть минута?.. Нам нужно от этого уйти. Если я позвонил в скорую помощь, это моё добровольное согласие на неё. В случае когда человек находится без сознания, позвали скорую помощь — значит, нужно её оказывать, — заявил Морозов.