Депутаты предложили приравнять звонок в скорую к согласию на помощь
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Инициатива поможет решить проблему, когда врачи не сразу могут приступить к оказанию помощи пациенту.
Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов выступил с предложением приравнять звонок в скорую помощь к оказанию медицинского вмешательства, чтобы уменьшить затрачиваемое на это время.
По словам депутата, на сегодняшний день существует проблема, когда прибывшие по адресу врачи не могут сразу же начать оказывать помощь, а вынуждены ждать добровольного согласия. Кроме того, сейчас невозможно осуществить вмешательство людям без сознания и детям без согласия их родителей.
— По статистике, 12 минут тратится на получение информированного согласия. Что такое 12 минут, когда у врача, чтобы спасти, есть минута?.. Нам нужно от этого уйти. Если я позвонил в скорую помощь, это моё добровольное согласие на неё. В случае когда человек находится без сознания, позвали скорую помощь — значит, нужно её оказывать, — заявил Морозов.
Добровольное право отказаться от помощи у каждого из людей также останется. Морозов, кроме того, предложил объяснить гражданам, в каких случаях необходима помощь врачей скорой помощи, что поможет избежать большого количества непрофильных вызовов. Меньшее количество таковых позволит эффективнее распределять персонал и машины скорой помощи.