Сын Виктора Цоя оценил выступление Metallica с песней "Группа крови"

Он также отметил, что различные группы и звёзды уже исполняли каверы на композиции коллектива "Кино".

Сын лидера группы "Кино" Александр Цой прокомментировал исполнение "Металликой" отцовской песни "Группа крови" на концерте в Москве. Об этом он рассказал в интервью журналу StarHit.

— Мне понравилось, как мой друг Юрий Каспарян (гитарист группы "Кино". — Прим. Лайфа) обозвал Metallica пэтэушниками, ведь в его молодости все записывали английские тексты русскими буквами и коряво исполняли, а тут получилось наоборот, — сообщил Цой.

Сын легендарного музыканта добавил, что ранее другие иностранные группы и звёзды уже исполняли каверы на песни его отца, включая корейские коллективы.