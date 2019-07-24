Сын Виктора Цоя оценил выступление Metallica с песней "Группа крови"
Фото © VK / ВИКТОР ЦОЙ РОК ГРУППА КИНО
Он также отметил, что различные группы и звёзды уже исполняли каверы на композиции коллектива "Кино".
Сын лидера группы "Кино" Александр Цой прокомментировал исполнение "Металликой" отцовской песни "Группа крови" на концерте в Москве. Об этом он рассказал в интервью журналу StarHit.
— Мне понравилось, как мой друг Юрий Каспарян (гитарист группы "Кино". — Прим. Лайфа) обозвал Metallica пэтэушниками, ведь в его молодости все записывали английские тексты русскими буквами и коряво исполняли, а тут получилось наоборот, — сообщил Цой.
Сын легендарного музыканта добавил, что ранее другие иностранные группы и звёзды уже исполняли каверы на песни его отца, включая корейские коллективы.
Напомним, что американская рок-группа Metallica во время выступления в московских "Лужниках" исполнила на русском языке кавер песни Виктора Цоя "Группа крови". В то время как публика встретила жест тепло, причастные к творчеству группы "Кино" люди критически восприняли выступление. Так, звукорежиссёра огорчила техническая составляющая процесса, а именно качество исполнения. А основатель коллектива "Кино" полагает, что рокеры сыграли песню "от балды".