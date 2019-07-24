Депутаты предложили сделать платный вход в курилки в аэропортах

Для этого воздушные гавани должны будут полностью оборудовать все подобные комнаты.

Депутаты Госдумы предложили установить плату за посещение курительных комнат в аэропортах. Об этом "Известиям" рассказал председатель думского Комитета по охране здоровья Федот Тумусов.

— Мы считаем, что платить должны курильщики, которые будут пользоваться этими комнатами. Сколько может стоить вход в курилки, сейчас сказать сложно. На мой взгляд, цена должна составлять 50–100 рублей, — заявил Тумусов.

Он также подчеркнул, что в таком случае необходимо отдельно установить техническое оснащение этих комнат. При этом около курилок не должно быть никакого запаха табака и дыма. Оборудование такой комнаты может обойтись в 2 млн рублей.

Впрочем, не все депутаты поддержали данную инициативу. В частности, парламентарий Сергей Боярский заявил, что Дума не может обязать аэропорты вводить такую плату, а также неясен и её размер.