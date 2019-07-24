Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 июля 2019, 08:07

Как тебе такое, Хэтфилд? Гитарист "Кино" ответил Metallica кавером на её хит

Публика осталась довольна симфоническим вариантом Enter Sandman и наградила Каспаряна овациями.

Бывший участник группы "Кино" Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman группы Metallica на концерте своего проекта "Симфоническое кино". Зрители, собравшиеся в Московском международном доме музыки, остались довольны.

Напомним, на недавнем концерте в Москве американские рокеры исполнили хит коллектива Виктора Цоя "Группа крови". Многие отечественные исполнители подвергли это выступление критике. Так, Юрий Лоза назвал подход группы "кабацким", а Каспарян сказал, что Metallica играла "от балды".

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • песни
  • Metallica
  • Музыка
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar