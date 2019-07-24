Как тебе такое, Хэтфилд? Гитарист "Кино" ответил Metallica кавером на её хит

Бывший участник группы "Кино" Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman группы Metallica на концерте своего проекта "Симфоническое кино". Зрители, собравшиеся в Московском международном доме музыки, остались довольны.

Напомним, на недавнем концерте в Москве американские рокеры исполнили хит коллектива Виктора Цоя "Группа крови". Многие отечественные исполнители подвергли это выступление критике. Так, Юрий Лоза назвал подход группы "кабацким", а Каспарян сказал, что Metallica играла "от балды".