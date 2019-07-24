Как тебе такое, Хэтфилд? Гитарист "Кино" ответил Metallica кавером на её хит
Публика осталась довольна симфоническим вариантом Enter Sandman и наградила Каспаряна овациями.
Бывший участник группы "Кино" Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman группы Metallica на концерте своего проекта "Симфоническое кино". Зрители, собравшиеся в Московском международном доме музыки, остались довольны.
Напомним, на недавнем концерте в Москве американские рокеры исполнили хит коллектива Виктора Цоя "Группа крови". Многие отечественные исполнители подвергли это выступление критике. Так, Юрий Лоза назвал подход группы "кабацким", а Каспарян сказал, что Metallica играла "от балды".