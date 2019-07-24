Госдума снизила НДС на фрукты и ягоды и повысила на пальмовое масло
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Депутаты Государственной думы приняли в третьем (окончательном) чтении поправки к статье об установлении пониженной ставки налога на добавленную стоимость в отношении отдельных видов плодово-ягодной продукции.
— В соответствии с ним устанавливается пониженная ставка НДС в размере 10% в отношении операций по реализации фруктов и ягод, включая виноград, — сказано в сообщении на сайте Думы.
Как уточняется, льгота для пальмового масла будет отменена — ставка вырастет с 10% до 20%. Законодатели рассчитывают, что такая мера позволит поддержать российских производителей молочной продукции.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что во главе такого решения стоит здоровье населения.
Теперь документ должен быть одобрен Совфедом.