Госдума снизила НДС на фрукты и ягоды и повысила на пальмовое масло

Депутаты Государственной думы приняли в третьем (окончательном) чтении поправки к статье об установлении пониженной ставки налога на добавленную стоимость в отношении отдельных видов плодово-ягодной продукции.

— В соответствии с ним устанавливается пониженная ставка НДС в размере 10% в отношении операций по реализации фруктов и ягод, включая виноград, — сказано в сообщении на сайте Думы.

Как уточняется, льгота для пальмового масла будет отменена — ставка вырастет с 10% до 20%. Законодатели рассчитывают, что такая мера позволит поддержать российских производителей молочной продукции.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что во главе такого решения стоит здоровье населения.