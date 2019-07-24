Mail.ru Group купила разработчиков Need for Speed

Российский технологический гигант Mail.ru Group (MRG) купил разработчиков видеоигр компании Slightly Mad Studios, которая прежде всего известна созданием нескольких эпизодов всемирно известных гоночных симуляторов Need for Speed.

Подвластная холдингу MRG компания Modern Pick объявила о покупке британских разработчиков видеоигр Slightly Mad Studios. Подробностей о сделке мало. Однако известно, что уже в 2020 году тандем выпустит гоночную игру по "известной кинофраншизе". Скорее всего, речь идёт о "Форсаже". Во всяком случае, другой известной серии фильмов про стритрейсинг просто-напросто нет.

Напомним, Slightly Mad Studios в первую очередь известна как автор нескольких частей аркадных гоночных симуляторов Need for Speed. А именно Shift и Shift-2. Кроме того, британский коллектив разработчиков славится дилогией собственных гоночных игр Project CARS, которая, к слову, в ближайшие несколько лет станет трилогией.