КПД Госдумы. Эксперты представили рейтинг эффективности депутатов за 2019 год

Ведущие российские политологи Алексей Мартынов и Дмитрий Гусев представили топ-50 депутатов Госдумы с наивысшим коэффициентом полезного действия.

Согласно выводам экспертов, рейтинг полезности депутатов возглавили глава думского Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников ("Единая Россия"), депутат Сергей Гаврилов (КПРФ) и глава Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Рейтинг был составлен по результатам исследований, которые проводились с января по июль 2019 года. По сравнению с прошлогодним рейтингом место в тройке сохранил лишь Крашенинников.

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Интегральный рейтинг качества работы народных избранников был разработан в 2016 году, напоминает ТАСС. Он вычисляется на основании четырёх базовых параметров: народного рейтинга, рейтинга активности, медиарейтинга и экспертного рейтинга.

В десятку лидеров рейтинга также вошли Антон Гетта, Анатолий Аксаков, Андрей Макаров, Ирина Яровая, Пётр Толстой, Виталий Милонов и Леонид Слуцкий. Полный список депутатов с их показателями доступен по этой ссылке.

Авторы рейтинга отметили, что многим народным избранникам место в первой десятке, пятёрке и даже в тройке обеспечил исключительно индекс цитируемости в СМИ. Например, тот же Гаврилов (номер два в списке) имеет достаточно низкие результаты по индексу народного голосования и оценке экспертов, а также один из самых низких по активности в палате. Однако у него высокий индекс цитируемости — 51,74. Для сравнения: индекс цитируемости у лидера рейтинга Крешенинникова — 20,43, а у Милонова, который на девятой строчке, — 36,88.

— Рейтинг показывает, что не всегда медийность положительно влияет на общий результат работы депутатов. К сожалению, только первые 12 лидеров по медийному индексу смогли войти в топ-50, — указали авторы исследования.